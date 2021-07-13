Звезда «Уральских пельменей» прилетела во Францию и пожаловалась на ограничения

Бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова пожаловалась на ограничения, с которыми столкнулась по прибытии во Францию. В сторис в Instagram она объяснила, что прилетела в страну для съемок в проекте «Форт Боярд».

«Четвертые сутки мы с командой "Русская дорога" сидим во Франции в заточении из-за обязательного десятидневного карантина для всех иностранцев», — поделилась Михалкова и добавила, что ограничения необходимо соблюдать в течение 10 дней.

Артистка сообщила, что ей разрешают гулять только час в день. При этом отходить от отеля далее 500 метров запрещено, а нарушителей вылавливает полиция. 21 час в сутки Михалкова проводит в номере и очень страдает от отсутствия спортзала, сауны и массажа.

Звезда «Уральских пельменей» также посетовала на плохое питание в карантинном отеле. По ее словам, жильцы получают только завтрак. «У нас нет обеда и ужина. Приносить в отель другие продукты нельзя, а сам отель не готовит. Поэтому мы натурально голодаем. Например, вчера у меня был разгрузочный день: легкий завтрак и пара глотков воды из-под крана», — поделилась артистка.

«Четвертый день живу во Франции и понимаю: как же хорошо в России! Россия — лучшая в мире страна», — заключила она.

Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Она отмечала, что главной причиной ее решения стал вопрос свободы творчества внутри коллектива.