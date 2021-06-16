Звезда «Уральских пельменей» посетовал на любовь россиян к «дебилоидным танцам»

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников посетовал на то, что из всех постов, которые он выкладывает, больше всего интереса его подписчики проявляют к «дебилоидным танцам». Он поделился своими наблюдениями о предпочтениях россиян в Instagram.

Мясников написал, что ему хотелось бы делиться с поклонниками песнями про родину, красивыми фотографиями или умными мыслями. Однако такой контент, по мнению артиста, не интересен его аудитории.

«Вы это не смотрите. Интересны только дебилоидные танцы… Может, только их и выкладывать?» — спросил он у подписчиков. В этом же посте Мясников опубликовал видео, на котором он в женском наряде танцует с коллегой Андреем Рожковым под песню «Черепашка» певицы Натали.

Мясников добавил, что в этой одежде он вместе с Рожковым должен был победить на премии «Муз-ТВ», потому что умение петь в настоящее время для этого необязательно.

«Чтобы победить в наше время на музыкальных конкурсах, будь то Евровидение или что-то похуже ("Муз-ТВ"), нужно выглядеть именно вот так», — заключил участник юмористического коллектива.

Ранее Рожков рассказал, что недавно боролся с мыслями об уходе из проекта. По словам юмориста, ему потребовалось время, чтобы осознать плюсы работы в «Уральских пельменях».