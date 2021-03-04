Звезда «Уральских пельменей» рассказала о своем состоянии после операции

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о своем состоянии после операции. В разговоре с изданием StarHit артистка сообщила, что проходит реабилитацию после того, как сломала ногу.

Юрьева получила травму во время отдыха на горнолыжном курорте в Сочи. На спуске в нее врезался мужчина. Выяснив, что у нее сломана нога, артистка вместе с мужем вернулась в Москву. В одной из столичных больниц ей сделали операцию. Теперь звезде «Уральских пельменей» предстоит пройти реабилитацию.

«На 12-й день снимут швы, а восстановление займет около месяца. Нога заживает, конечно, дискомфорт присутствует, так как долгое время невозможно будет носить обычную обувь и свободно передвигаться», — поделилась Юрьева.

Ранее участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков в шутку заявил, что из-за пандемии коронавируса и отсутствия концертов пошел работать на парковку. Кроме того, он сообщал, что начал подрабатывать электриком и лесником. Так комик высмеял российских звезд шоу-бизнеса, которые жаловались на бедность из-за запретов на мероприятия.