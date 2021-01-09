Звезда «Уральских пельменей» пошел работать на парковку

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что из-за пандемии коронавируса и отсутствия концертов пошел работать на парковку. Об этом он заявил в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам артиста, сейчас он работает парковщиком, моет машины и чистит парковки. Рожков сказал, что возвращаться к выступлениям не планирует, так как сейчас работа приносит ему гораздо больше удовольствия и нравится в финансовом плане.

Юморист также подтвердил, что работает заливщиком катков. «Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лед прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа», — отметил он.