Звезда «Уральских пельменей» устроился работать на каток

Звезда шоу «Уральские пельмени» на телеканале СТС Андрей Рожков на фоне отсутствия заработков из-за пандемии коронавируса устроился работать на каток. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео артист пожаловался, что из-за отсутствия корпоративов он «подрядился» заливщиком катка. По его словам, там «нормально платят». «Работа хорошая, для детишек», — добавил Рожков и поздравил подписчиков с Новым годом.

В сентябре Андрей Рожков рассказал, что стал подрабатывать электриком из-за отсутствия концертных выступлений. Рожков рассказал, что является электромонтером третьего разряда. Так он высмеял российских звезд шоу-бизнеса, которые жаловались на бедность из-за запретов на мероприятия.

В период пандемии в российском шоу-бизнесе регулярно появлялись сообщения о тяжелом финансовом положении актеров, музыкантов и других деятелей культуры. Так, продюсер Иосиф Пригожин в конце мая жаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении и что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует».