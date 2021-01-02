Певец Леонид Агутин назвал российских артистов «нищебродами» на фоне западных артистов, пишет «Собеседник».

По его словам, отличие отечественных артистов от западных заключается в том, что в российском бизнесе денег значительно меньше. При этом Агутин отметил, что сейчас российские звезды «подбираются к определенному уровню».

Однако Агутин пояснил, что российская музыка существует зачастую существует исключительно для отечественного потребителя. Речь идет о шансоне, роке и поп-музыке. Певец добавил, что российский шоу-бизнес сильно отличается от западного.

Он отметил, что западный шоу-бизнес в большей степени международный, поскольку эту музыку потребляет весь мир. «А мы варимся только внутри своего рынка, поэтому, конечно, денег вращается очень мало и нет таких возможностей, как и у кинематографа», — заключил он.

Ранее российский певец Сергей Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение, с которым столкнулись многие артисты из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что расходы артистов во время пандемии «не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить» для тех выступлений, что не были отменены в связи с ограничениями. Исполнитель добавил, что при всех трудностях он не уволил ни одного человека из своей группы и исправно выплачивает всем зарплату.