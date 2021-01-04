Бывшая солистка «Ленинграда» посоветовала звездам поголодать

Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган заявила, что возмущена просьбами некоторых звезд шоу-бизнеса о помощи от государства на фоне пандемии коронавируса и посоветовала им поголодать. Об этом пишет ФАН.

По словам Коган, ее возмутило, когда звезды начали «ныть» о том, что они «нищие». По ее мнению, гонорары российских артистов составляют сумму, которую «обычному человеку не заработать за всю жизнь».

Певица напомнила коллегам, что их работа никогда не была застрахована от подобных ситуаций. Музыканты, считает Юлия Коган, должны, как и художники, быть голодными, чтобы у них было вдохновение. «Сейчас у наших бедных звезд есть прекрасная возможность поголодать немного, может, тогда песни хорошие запишут», — заключила она в эфире Медиагруппы «Патриот».

В период пандемии в российском шоу-бизнесе регулярно появлялись сообщения о тяжелом финансовом положении актеров, музыкантов и других деятелей культуры. Так, продюсер Иосиф Пригожин в конце мая жаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении и что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует». Певец Сергей Лазарев заявлял, что расходы артистов во время пандемии «не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить» для тех выступлений, что не были отменены в связи с ограничениями.