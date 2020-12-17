Звезда «Уральских пельменей» нашла способ прожить без мата

Бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова нашла способ рассуждать о жизни без использования ненормативной лексики, этот же вопрос поднял музыкант Сергей Шнуров во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. Свой способ отказаться от мата она предложила в Instagram.

«Президент сказал — можно. Значит, можно. Чтобы этому научиться, он посоветовал чаще смотреть советские фильмы», — написала Михалкова. Она согласилась с тем, что обойтись без нормативной лексики можно даже в самых экстремальных ситуациях, например, когда кому-то падает на ногу кирпич.

«Как это сделать? Легко! Мой совет: учите синонимы и развивайте ассоциативное мышление, чтобы в момент эмоционального сверхнапряжения из ваших уст вылетали разнообразные и приличные слова!» — поделилась рекомендацией бывшая участница «Уральских пельменей».

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров спросил главу государства о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. В ответ Путин посоветовал обратиться к известным фильмам и классике кино и учиться говорить «редиска» вместо ненормативной лексики.