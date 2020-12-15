Участники «Уральских пельменей» отсудили миллионы рублей у бывшей звезды шоу

Звезды «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников и Дмитрий Соколов отсудили у компании бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского 2,1 миллиона рублей. Каждый из участников шоу получил по 533 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы, который полностью удовлетворил иск.

По данным истцов, пять выпусков передач, авторами которых они являлись, транслировались на телеканале СТС даже после истечения пятилетнего срока лицензии. Поэтому артисты подали в суд на компанию «Идея Фикс Медиа», 50 процентов которой принадлежит студии Нетиевского. Юмористы утверждают, что эта фирма передала выпуски передач для показа на СТС.

Брекоткин, Ершов, Мясников и Соколов рассчитали сумму иска как двукратную стоимость легального использования прав за тот период, который их передачи транслировались после истечения лицензии.

Ранее артисты «Уральских пельменей» уже выигрывали подобные иски против Нетиевского в суде. В мае 2020 года им тоже удалось отсудить у «Идея Фикс Медиа» 1,9 миллиона рублей за предоставление телеканалу СТС прав на показ 12 архивных программ, несмотря на то что сроки лицензии истекли.