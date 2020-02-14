Участники «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники «Уральских пельменей» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев вспомнили о драках, которые происходили в прошлом внутри коллектива. Об этом они рассказали на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Ершов заметил, что один из конфликтов случился еще в 2000 году. Тогда Ярица и Исаев репетировали миниатюру о группе «Чайф». Во время репетиции Исаев несколько раз повторил слово «козел», а Ярица посчитал, что эти слова адресованы ему.

«Максим с каждым разом все больше и больше передергивал. Я попросил больше так не говорить. А он: "Хорошо, козел"», — заметил Ершов. После этого между участниками юмористического коллектива началась драка.

Другой конфликт случился между Исаевым и Андреем Рожковым на свадьбе Дмитрия Брекоткина. Артисты не могли решить, кто из них будет свидетелем на церемонии. «Мы с ним показали друг другу, кто какой свидетель. Оторвали рукава, жених нас разнимал. Сказали матери жениха, что репетируем конкурс», — рассказал Исаев.

В 2015 году стало известно о конфликте между участниками«Уральские пельмени». Тогда Сергея Нетиевского уволили с поста директора коллектива. По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной ухода стало воровство. Нетиевский отрицает обвинения и называет их клеветой.

«Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускающий передачу на канале СТС. Основа проекта — бывшие участники одноименной команды КВН. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, а с появлением телевыпусков работал директором и продюсером коллектива.

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