«Уральские пельмени» захотели получить 200 миллионов рублей от бывшего директора

Коллектив «Уральские пельмени» подал иск в арбитражный суд Москвы к компании своего бывшего директора Сергея Нетиевского. Как сообщает РИА Новости, участники творческого объединения захотели получить более 200 миллионов рублей за нарушение прав на товарные знаки.

В заявлении коллектив просит запретить ООО «Идея Фикс Медиа», финдиректором которого является Нетиевский, использовать обозначение, сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Уральские пельмени». Этот же документ содержит требование о взыскании с компании компенсации в размере 200 миллионов рублей. Суд рассмотрит дело 19 февраля.

В начале декабря два иска «Уральских пельменей» к «Идея Фикс Медиа» на общую сумму 210 миллионов рублей были отозваны без рассмотрения. Они были возвращены по просьбе коллектива, причины такого решения не уточнялись.

В мае 2019 года Нетиевский через суд потребовал от участников шоу займы на общую сумму почти 70 миллионов рублей. По словам представителей бывшего директора объединения, в 2016 году актерам выдали 14 займов по 4,9 миллиона рублей, которые не были возвращены.

Конфликт в «Уральских пельменях» получил огласку в 2015 году после увольнения Нетиевского. По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной увольнения его предшественника стало воровство. Нетиевский охарактеризовал такие заявления, как «черный пиар» и клевету.

Нетиевский позднее решил запретить бывшим коллегам использовать товарный знак «Уральские пельмени» и подал на них в суд. Права на товарный знак остались за актерами шоу. 23 марта 2018 года Нетиевский отсудил у творческого объединения права на архив передачи.

«Уральские пельмени» — комедийный коллектив из Екатеринбурга, выпускающий шоу на телеканале СТС. Костяк проекта составляют бывшие члены одноименной команды КВН, которая была основана в 1993 году. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, с появлением передачи на СТС стал директором и продюсером коллектива.

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