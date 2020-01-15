Бывшую звезду «Уральских пельменей» обязали выплатить шоу почти миллион рублей

Мосгорсуд обязал бывшую звезду «Уральских пельменей», в прошлом директора творческого объединения, Сергея Нетиевского выплатить коллективу почти миллион рублей. Как сообщает «Комсомольская правда», судья отклонил апелляцию его компании по делу об одном из выпусков шоу.

Решение было принято 14 января и опубликовано на сайте суда. Апелляцию подавала компания Нетиевского «Фест Хэнд медиа». Суд оставил прежнее решение в силе, в результате чего «Фест Хэнд медиа» должна заплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей.

Иск связан с первым выпуском программы «Уральские пельмени» от 2009 года под названием «Уральские пельмени — 16 лет вместе. Потому что гладиолус!»

В пресс-службе «Фест Хэнд медиа» заявили, что удивлены решением суда, поскольку доход компании разделили между артистами, «которые не создавали это сложное аудиовизуальное произведение, а выступали только актерами и авторами». Компания намерена подавать кассационную жалобу.

Ранее сообщалось, что коллектив шоу «Уральские пельмени» подал другой иск в Арбитражный суд Москвы к компании Нетиевского. Истцы намерены получить более 200 миллионов рублей за нарушение прав на товарные знаки. Рассмотрение дела запланировано на 19 февраля.

Конфликт в «Уральских пельменях» получил широкую огласку в 2015 году, когда Нетиевского уволили. По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной ухода стало воровство. Нетиевский отрицает обвинения и называет их клеветой.

Бывший директор позднее решил запретить коллегам использовать товарный знак «Уральские пельмени», но в итоге разбирательств право на марку осталось за актерами шоу. Нетиевский смог отсудить у творческого объединения права на архив передачи.

«Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускающий шоу на телеканале СТС. Основа проекта — бывшие участники одноименной команды КВН. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, а с появлением передачи на СТС работал директором и продюсером коллектива.

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