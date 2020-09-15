Звезда «Уральских пельменей» написала книгу про взаимоотношения с мужчинами

Бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова написала книгу «Не говори мужчинам "НЕТ!"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ nonfiction.

В книге актриса рассказывает о взаимоотношениях с друзьями, наставниками и возлюбленными. «Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины», — цитирует Михалкову пресс-служба издательства.

Отмечается, что актриса хотела поделиться своим прошлым и рассказать о том, как оно повлияло на будущее, а также о ключевой роли «мальчишек, парней, мужчин и седовласых старцев — из "Уральских Пельменей", зрителей, политиков и просто случайных встречных».

В начале августе Михалкова рассказала о работе над новым проектом «Сториз» для канала СТС. По словам актрисы, за время съемок она перевоплотилась примерно в 20 разных образов.

Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Покинув коллектив, она поучаствовала в новом сезоне детского КВН. Актриса отмечала, что главной причиной ее решения стал вопрос свободы творчества внутри коллектива.