Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила на слухи о причинах ухода из юмористического коллектива. В интервью PeopleTalk она прокомментировала несколько версий и назвала ключевую причину отказа от дальнейшего участия в шоу.

По ее словам, ключевой причиной был вопрос творчества внутри коллектива. «В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста», — добавила Михалкова. Уходом от коллег она хотела решать новые амбициозные творческие задачи и покорять новые высоты, пояснила актриса.

Михалкова уточнила, что пошла на такой шаг не из-за денег и не из-за неразделенной любви к партнеру по шоу Дмитрию Брекоткину. «Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5 процентов и далеко не решающий фактор», — пояснила она. Актриса заключила, что финансовый вопрос — одна из капель, которая переполнила бокал.

В марте Юлия Михалкова рассказала о нахлынувших воспоминаниях после ухода из коллектива. Тогда она сравнила свой уход из проекта с прекращением отношений между людьми и заметила, что иногда расставание длится дольше отношений и становится куда более интересным периодом жизни.

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Покинув коллектив, она начала участвовать в новом сезоне детского КВН.

«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга. Основу проекта составляют бывшие участники одноименной команды КВН.

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