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«Уральские пельмени» высмеяли уход звезды телешоу

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Юлия Михалкова
Юлия Михалкова

Участник юмористического телешоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высмеял уход звезды проекта Юлии Михалковой. В беседе с журналистами издания «7 дней» он связал ее решение с планами построить личную жизнь.

«Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, и тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому — 72, это я», — пошутил он.

Мясников добавил, что бывшая участница коллектива занимается другими проектами.

29 октября 2019 года Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени». Она рассказала, что обдумывала это решение на протяжении полугода. Определяющим фактором для актрисы стало то, что она достигла в коллективе потолка. Ее бывшие коллеги ранее выразили мнение, что звезда стала меньше интересоваться юмором.

Позднее артистка рассказала, что на данный момент она участвует в новом сезоне детского КВН. Над проектом также работают творческое объединение «Александр Масляков и компания», канал СТС и актер Михаил Галустян.

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