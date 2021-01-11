Хоккеист Дацюк и звезда «Уральских пельменей» написали Путину об опальном Сергии

Хоккеист Павел Дацюк, артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, а также актриса Мария Шукшина написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой лично разобраться в деле отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), который находится в следственном изоляторе. Текст письма опубликован в Instagram-аккаунтах Дацюка и Соколова.

Авторы письма заявили, что готовы лично поручиться за Романова. Они утверждают, что в его проповедях не было призывов ни к суициду, ни к «прочим противоправным действиям».

«Все его проповеди пронизаны и призывают к христианской любви, любви к своему Отечеству, возможности служения и самопожерствования за свое Отечество. Считаем, что все эти обвинения надуманы и, тем более, с учетом личности самого схиигумена, не требуют содержания его под стражей, или лишения его свободы», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены).

Кроме того, в обращении говорится, что в ночь на 29 декабря 2020 года в Среднеуральский женский монастырь ворвались несколько сотен вооруженных людей, которые устроили погромы и беспорядки в обители и вывезли Романова. На тот момент в монастыре находились около 500 человек, большинство из которых — женщины и дети, некоторые из них якобы получили моральные травмы и физические увечья.

В ночь на 29 декабря бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Романов призывает своих сторонников «умереть за Россию». Священнослужителя арестовали на два месяца. В изоляторе он соблюдает пост.