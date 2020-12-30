ФСИН опровергла голодовку опального схимонаха Сергия

Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (в миру Николай Романов), арестованный на два месяца, не отказывался от приема пищи в изоляторе. Об этом заявили в столичном УФСИН, передает РИА Новости.

В ведомстве отреагировали на заявление правозащитника Алексея Мельникова, будто Сергий «отказывается от еды и воды, но называет это постом, а не голодовкой». «Данная информация не соответствует действительности. Подозреваемый Романов действительно не употребляет в пищу некоторые продукты питания (соблюдает пост), но при этом о полном отказе от приема пищи и воды речи не идет», — уточнили в ФСИН.

Сам бывший схимонах заявил, что намерен держать пост пять-десять суток.

Ранее сообщалось, что Сергий отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Ему предъявлено обвинение по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.

В ночь на 29 декабря бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».