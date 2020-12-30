Опальный схимонах Сергий отказался от еды и воды в изоляторе

Опальный бывший схимонах Сергий (в миру Николай Романов), арестованный на два месяца, отказался от еды и воды в изоляторе. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший схимонах заявил, что это не голодовка, а пост, который он намерен держать пять-десять суток.

Ранее сообщалось, что Сергий отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Ему предъявлено обвинение по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.

В ночь на 29 декабря бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Позднее его лишили сана схиигумена и обвинили в захвате монастыря.