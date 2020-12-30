Пиарщику схимонаха Сергия назначили пять суток административного ареста

В Екатеринбурге Ленинский районный суд назначил пять суток административного ареста Всеволоду Могучеву, которого называют пиарщиком бывшего схимонаха Сергия (Романова). Об этом в среду, 30 декабря, сообщает издание Znak.

По данным издания, Могучев помогал Романову распространять его идеи в сети Интернет, в частности, выкладывал ролики в социальных сетях и распространял проповеди на своем канале в Youtube. Пять суток он получил за неповиновение полиции. При этом в чем именно оно выражалось, не сообщается.

Сподвижники схимонаха утверждают, что силовики вытащили Могучева из такси и якобы избили ногами по голове, после чего провели обыск в его квартире, откуда изъяли представляющую интерес для следствия технику.

29 декабря сообщалось, что опальный схимонах Сергий арестован на два месяца, до 28 февраля 2021 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 («Склонение к самоубийству»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство») УК РФ. Задержанный отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях.