Собчак назвала задержание отца Сергия актом устрашения и напомнила об имамах

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что задержание опального отца Сергия (Романова) является «актом устрашения» и будет лишь мотивировать его сторонников. В своем Telegram-канале она также назвала такое решение простым для следствия.

«Это политическое решение, акт устрашения, а не решение, продиктованное законом», — отметила она. По словам ведущей, российская правоохранительная система показала свою беспомощность и «расследовать серьезные дела не в состоянии».

По мнению Собчак, по обвинениям в адрес Сергия «можно судить любого христианского проповедника». «Что же власти не штурмуют ОМОНом дома имамов, которые публично одобрили убийство французского учителя?» — задалась она вопросом. Ведущая напомнила, что «судить нужно по закону, а не по понятиям».

Собчак вспомнила, что после того, как на ее съемочную группу напали в Среднеуральском монастыре, дело в отношении атаковавших заведено не было. При этом ведущая с сожалением заключила, что действия против бывшего священнослужителя будут восприниматься «в пользу фанатиков, что поддерживают опального схиигумена».

В июле Собчак опубликовала фильм «Монастырь особого значения», в котором утверждалось, что в Среднеуральком женском монастыре издеваются над детьми. Сторонники Сергия препятствовали процессу съемок и повредили камеру.

Ведущая обращалась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело, а также открытое обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой провести проверку по факту издевательств над детьми.

В июне отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. В сентябре он был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. В ночь на 29 декабря его задержал спецназ, оцепив территорию вокруг храма. За видеоролик на YouTube с призывом «умереть за Россию» против схиигумена возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Позже Басманный суд города Москвы арестовал его на два месяца.