В монастыре опального отца Сергия напали на журналистов

В Среднеуральском женском монастыре бывшего схиигумена Сергия (Романова) произошел конфликт между служителями храма и журналистами. Как сообщает URA.RU, некоторые из них нападают на корреспондентов.

«Монахини реагируют агрессивно, отобрали у меня телефон», — рассказал корреспондент с места событий. По его словам, позднее телефон вернули.

На одном из видео, снятом на территории монастыря, сторонники опального отца Сергия отталкивают других журналистов. По оценкам очевидцев, у монастыря собрались около 300 сторонников схиигумена.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 декабря опального бывшего схимонаха Сергия задержал спецназ. Женский монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили.

Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Против схиигумена возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства.

В сентябре Церковный суд принял решение об отлучении Сергия. Через месяц на сайте Русской православной церкви (РПЦ) появилось сообщение, согласно которому патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия.