Звезда «Уральских пельменей» рассказал о постоянных мыслях уйти из коллектива

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что недавно боролся с постоянными мыслями об уходе из проекта. В интервью E1.RU он оценил этот период как кризис среднего возраста.

«Начались сомнения насчет моей деятельности. То ли это, надо ли это кому-то», — отметил он. Рожков признал, что этот период провел «в раздумьях, во внутренних сомнениях», назвав его переломным моментом для себя.

По словам юмориста, потребовалось время, чтобы осознать положительные моменты. «Я посмотрел вокруг. Я же занимаюсь благотворительностью — посмотрел, как люди живут, и понял, что у меня все отлично», — пояснил он.

Рожков заметил, что его жизнь во многом похожа на ту, которую ведут и другие мужчины. «В тридцать женился, в сорок начал осознавать, что глава семьи, и ближе к пятидесяти успокоился и понял, что все хорошо», — заключил юморист.

Ранее Рожков в шутку сообщил, что стал лесником. В Instagram он объяснил смену деятельности и заметил, как хорошо работать в лесу. На кадрах звезда юмористического шоу ходит по заснеженному лесу, вероятно, во время прогулки с домашним питомцем.