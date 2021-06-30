Суд отклонил крупнейший иск бывшей звезды «Уральских пельменей» к участникам шоу

Арбитражный суд Москвы отклонил крупнейший иск бывшей звезды коллектива «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского к восьми участникам шоу. Как передает РИА Новости, речь шла о взыскании около 42 миллионов рублей.

Нетиевский подтвердил информацию об отклонении иска, в котором он потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 программ, созданных в 2010-2015 годах.

Ответчиком выступала компания «Уральские пельмени продакшн» (УПП), учрежденная восемью участниками шоу. В 2016-2019 годах она создала и показала 79 выпусков «Уральские пельмени. Любимое», в которых использовались фрагменты из 57 оригинальных программ.

Нетиевский посчитал, что таким образом ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности. Бывшая звезда шоу заявил о намерении подать апелляцию после ознакомления с полным текстом решения.

Ранее в июне Нетиевский выиграл суд у других членов коллектива. Арбитражный суд Свердловской области отказался пересматривать дело, по итогам которого не стал взыскивать с Нетиевского 40 миллионов рублей. Тогда истцами выступали восемь участников творческого объединения: Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев.