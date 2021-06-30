Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах после отставки
Россиянам рассказали о неожиданных нарушениях ПДД при поездках на дачу
В Петербурге таксист надышался «веселящим газом» и начал приставать к прохожим
ВОЗ рассказала о вытеснении других штаммов коронавируса «лямбда»-вариантом
Наводящие «переправу через лужу» коммунальщики в Москве попали на видео 
Россиянин покатался на доске для серфинга по подтопленной улице и получил штраф
Раскрыт секрет безвредного мяса
Онищенко прокомментировал угрозы жене задавшего вопрос Путину россиянина
В Чехии нашли способ «выбить стул» из-под «Северного потока-2»
Путин оценил идею перенести столицу из Москвы в Сибирь 
Новости партнеров
Прослушать новость

Суд отклонил крупнейший иск бывшей звезды «Уральских пельменей» к участникам шоу

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Нетиевский
Сергей Нетиевский
Фото: @netievskiy_official

Арбитражный суд Москвы отклонил крупнейший иск бывшей звезды коллектива «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского к восьми участникам шоу. Как передает РИА Новости, речь шла о взыскании около 42 миллионов рублей.

Нетиевский подтвердил информацию об отклонении иска, в котором он потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 программ, созданных в 2010-2015 годах.

Ответчиком выступала компания «Уральские пельмени продакшн» (УПП), учрежденная восемью участниками шоу. В 2016-2019 годах она создала и показала 79 выпусков «Уральские пельмени. Любимое», в которых использовались фрагменты из 57 оригинальных программ.

Нетиевский посчитал, что таким образом ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности. Бывшая звезда шоу заявил о намерении подать апелляцию после ознакомления с полным текстом решения.

Ранее в июне Нетиевский выиграл суд у других членов коллектива. Арбитражный суд Свердловской области отказался пересматривать дело, по итогам которого не стал взыскивать с Нетиевского 40 миллионов рублей. Тогда истцами выступали восемь участников творческого объединения: Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Уральские пельмени» отсудили сотни тысяч рублей у бывшей звезды шоу
Участники «Уральских пельменей» отсудили миллионы рублей у бывшей звезды шоу
Участник «Уральских пельменей» высказался об уходе звезды и конфликте в шоу
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0327 мая

«Чувствую себя намного счастливее».

Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
09:3326 июня

Эксперт объяснил желание хакеров оставить «русский след»

02:5926 июня

Илон Маск пошутил про вторжение в Россию

01:1126 июня

Стало известно о предсмертной записке Макафи

Интернет и СМИ00:0423 мая

«Я дерусь ради чести».

Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
20:4025 июня

Кашпировский подал иск против «Вечернего Урганта»

19:3925 июня

Поисковик случайно превратил мужчину в серийного убийцу

19:0225 июня

Личные данные более половины россиян оказались в открытом доступе

Интернет и СМИ00:0120 мая

«Не дрейфь, мы не кусаемся».

Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
18:2625 июня

Героиня реалити-шоу похвасталась романом с женатым мужчиной-отцом

17:4925 июня

Доктор Комаровский оценил опасность планшетов и смартфонов для детей

16:5125 июня

Ксения Бородина подала на развод

Россия
«Ситуация очень тяжелая»
Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?
«Здесь собирались простые москвичи и люди в бриллиантах»
 
«Просто жесть!»
 
«С домов срывало крыши»
 
Все материалы
Мир
В МВД Германии не подтвердили кибератаку со стороны России
Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в атаке на Германию
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Ким Чен Ын признал существование «большого кризиса» в Северной Корее
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Назван срок появления в России цифрового рубля
Летняя экономия.
О российской Системе быстрых платежей
Российский мегапроект столкнулся с трудностями
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
МТС запустила новое приложение для любителей фитнеса
Горный провал.
Кто разрушает редкоземельную отрасль России
Китайские майнеры начали бегство в Россию и США
Все материалы
Силовые структуры
Надругавшегося над трупом убийцу нашли через десять лет после преступления
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Задержан задушивший 13-летнюю школьницу россиянин
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудника российской колонии задержали за побег заключенного
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
В Москве китайца отказались арестовывать за торговлю детьми
Все материалы
Наука и техника
«История ужаса и мук человеческих»
Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач предупредил о неприятных последствиях популярного лайфхака из TikTok
«Гангстер и алкоголик»
 
Элементарная школьная задача поставила в тупик пользователей сети
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Доктор Мясников оценил вероятность умереть от рака
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Названы опасности популярных сайтов знакомств
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Туристы массово устремились в Ялту после наводнения
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
Все материалы
Из жизни
В российском цирке олень ринулся на девушку и попытался ее забодать
Ребенок час поиграл в игру на мобильном телефоне и вынудил отца продать машину
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Все успевающая «ленивая» мать троих детей раскрыла секрет эффективности
«Менса» из «Симпсонов»Расисты, ботаники и любители шоколадных оргий.
Кто и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете?
Рыболов угодил в пасть аллигатора и вырвался
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Все материалы
У нового Geely Atlas Pro появится доступная версия в России
Турбомотор и вариатор: тестируем самый дорогой Renault Duster
Бесступенчатая трансмиссия и турбонаддув? Почему бы и нет!
Представлен самый быстрый Porsche Cayenne
Как правильно обращаться с лебедкой
И на что Defender способен на бездорожье — со штатной лебедкой или без неё
Обновленный универсал Volkswagen Passat Alltrack добрался до России
Ездим на новом Hyundai Tucson с космическим дизайном
Новые моторы, управление со смартфона и сенсоры
У российского Skoda Rapid появилась «спортивная» спецверсия
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В красноярском зоопарке впервые родился детеныш альпаки
Фильм якутского режиссера представит Россию на международном кинофестивале
Популярный российский блогер приехал на Алтай
В Алтайском крае пройдет межрегиональный фестиваль «Перекресток культур»
Житель Тулы создал «советский» мотоцикл своими руками
100-летний дагестанец вылечился от COVID-19
Тульская область вошла в туристический проект «Императорский маршрут»
Все материалы