Звезда «Уральских пельменей» высмеяла популярных блогеров

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева опубликовала в Instagram пародийный пост, в котором высмеяла популярных блогеров.

В подписи к публикации Юрьева в шутку назвалась «профессиональным блогером». «Это и есть моя профессия!!!» — поиронизировала звезда «Уральских пельменей» над представлением о том, что ведение блога является полноценной работой.

«Скоро вы не сможете жить, спать, есть, пить, работать ну и так далее... без моих советов!» — пошутила Юрьева на тему того, что некоторые блогеры провозглашают себя гуру. Она также в шутку добавила, что скоро научит подписчиков жить.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова написала книгу «Не говори мужчинам "НЕТ!"» В книге она рассказала о взаимоотношениях с друзьями, наставниками и возлюбленными, а также сравнила мужчин с пуговками.