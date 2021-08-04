Мусор поможет найти сотни тысяч рабочих мест на рынке труда

Британские аналитики выяснили, что правильное обращение с отходами — от гаджетов и бытовой техники до пластиковых бутылок — поможет трудоустроить сотни тысяч жителей страны. Данные исследования приводит The Guardian.

Ежегодно Великобритания производит тысячи тонн отходов, часть из которых экспортируется на свалки из-за отсутствия инфраструктуры для переработки промышленных товаров. Аналитический центр Green Alliance обнаружил, что если страна станет реже выбрасывать повседневные вещи и сделает фокус на ремонт и переработку, то в ближайшие 15 лет удастся создать более 450 тысяч рабочих мест. Причем многие из них станут спасением для регионов, где традиционное производство пришло в упадок.

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Около трети прогнозируемых в докладе рабочих мест подразумевают неквалифицированный труд. Он потребуется на разных этапах переработки пластика — сейчас его преимущественно экспортируют за границу, где отходы сжигают либо сбрасывают на свалки. Специалисты, в свою очередь, потребуются для ремонта сложных товаров типа электроники и бытовой техники.

Green Alliance выяснил, что правительству Великобритании нужно гораздо активнее стимулировать экономику замкнутого цикла — она развивается настолько вяло, что к 2035 году удастся трудоустроить только 40 тысяч британцев. Чтобы свести отходы к минимуму, необходимо отменить НДС на ремонт техники и организовать обучение для рабочих. При этом на переработку лучше полагаться лишь в крайних случаях, так как она сильнее всего из «зеленых» мер вредит окружающей среде. Такая политика не только поднимет занятость в стране, но и сократит вдвое использование ресурсов к 2050 году.

Среди прочих мер популяризации повторного использования депутаты призвали правительство рассмотреть «право на ремонт». Оно подразумевает, что потребительские товары от автомобилей до телевизоров должны разрабатываться таким образом, чтобы их было проще ремонтировать, чем выбросить. Кроме того, техника должна прослужить не менее десяти лет. Право на ремонт вступило в силу в начале 2021 года во Франции, а в скором времени подобные меры примут власти США и Австралии.

Однако производителям гаджетов невыгодно, чтобы их продукцию было легко отремонтировать. По мнению экспертов, IT-компании специально усложняют устройство и цепочку поставок деталей к нему, чтобы нажиться на покупателях.