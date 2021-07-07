Коронавирус уничтожил миллионы рабочих мест по всему миру

Пандемия коронавируса уничтожила 22 миллиона рабочих мест по всему миру, следует из отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованного на сайте организации. Выдержки из него приводит Bloomberg.

Исследование коснулось развитых стран, входящих в ОЭСР, поэтому судить о количестве рабочих мест, затронутых пандемией по всему миру, исходя из него, невозможно.

По мнению авторов, на данный момент рынок труда в развитых странах восстановился лишь наполовину. Наибольший удар пришелся по молодым и низкоквалифицированным работникам. Кроме того, усилились основные тенденции последнего десятилетия, среди которых глобальный рост неравенства по уровню доходов и смещение в сторону рабочих мест, требующих технических навыков.

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Также ОЭСР выделила несколько черт, характерных для глобального рынка труда последних полутора лет. Срок, на протяжении которого потерявшие работу люди остаются без нее, заметно вырос за счет того, что каждая новая волна пандемии затрудняет трудоустройство. В результате люди растрачивают профессиональные навыки и дольше остаются невостребованными даже при появлении подходящих вакансий.

Наибольший всплеск безработицы был зафиксирован в сфере услуг, особенно в туристической отрасли. При этом в финансовом секторе занятость росла даже на пике заражаемости, поскольку сотрудники банков, фондов и инвестиционных компаний имели возможность работать удаленно.

«В конечном итоге нам нужно достичь ситуации, при которой экономика сможет адаптироваться, где мы сможем определить те предприятия, у которых действительно жизнеспособное и растущее будущее», — говорится в обзоре.

