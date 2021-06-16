Великобританию предупредили о потере работы каждым пятым

Из-за развития практики удаленной работы Великобритания может лишиться каждого пятого рабочего места, то есть потерять свою работу могут порядка шести миллионов жителей королевства. Об угрозе радикальных перемен предупредил Институт глобальных изменений Тони Блэра, бывшего премьера королевства, сообщает Bloomberg.

Главная опасность нависла над «белыми воротничками» широкого профиля — от графических дизайнеров до программистов. Их вакансии могут быть переданы на аутсорс в другие страны, где труд работников стоит дешевле.

В организации призвали озаботиться такой тенденцией, иначе страна столкнется с серьезными политическими, экономическими и социальными последствиями. Их авторы доклада сравнили с ситуацией 1970-х годов, когда сокращалось число рабочих мест в обрабатывающей промышленности, но только процесс окажется более быстрым.

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Эксперимент с удаленной работой, на которой компании пошли из-за пандемии коронавируса, продемонстрировал, что в офисах можно оставлять только основной персонал. Управление национальной статистики сообщает, что 58 процентов компаний, желающих, чтобы сотрудники работали из дома, объясняли такое решение снижением расходов.

Если компании в массовом порядке пойдут на международный рынок труда, правительственная программа по повышению уровня жизни окажется в более сложном положении. Институт Тони Блэра предложил для решения проблемы улучшать инфраструктуру, в том числе в вопросе доступа к сети и скорости связи. Тогда у британских работников останутся преимущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники Apple, работавшие удаленно, выступили против нового правила, обязывающего их с осени работать из офиса не менее трех дней в неделю. Как говорится в соответствующем обращении, многие из них уже подали заявление об увольнении.