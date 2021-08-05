Трамп затормозил борьбу с загрязнением окружающей среды в США

Сотни ученых и политических аналитиков покинули правительство США во время президентства Дональда Трампа, посчитав пренебрежительным его отношение к проблемам окружающей среды. Это стало препятствием для нынешнего президента Джо Байдена, затормозив в реализации его амбициозной климатической программы, сообщает The New York Times.

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Политические ставленники Трампа сворачивали федеральные исследования, увольняли ученых или вынуждали их самостоятельно покинуть посты. В результате сотни рабочих мест в правительстве, требующих специальных знаний в области климатологии, остаются вакантными, в то время как Байден усиленно работает над реализацией масштабных мер по борьбе с изменением климата.

С приходом нового президента ученые и политические эксперты не вернулись на прежние позиции. По словам федеральных служащих, это обусловлено тем, что специалисты больше не считают работу на государственных научных должностях изолированной от политики. Кроме того, деньги, необходимые для восполнения рядов сотрудников, Конгресс США может выделить лишь через годы.

Отчет научного комитета палаты представителей показал, что при Трампе число специалистов по климатологии в Агентстве по охране окружающей среды США уменьшилось почти на четверть. Количество ученых и технических экспертов в Геологической службе США, которая является подразделением МВД и одним из ведущих национальных научно-исследовательских институтов в области климатологии, сократилось примерно на 8 процентов.