На спасение планеты рекордно потратились

В первой половине 2021 года инвесторы во всем мире рекордно много потратили на возобновляемую энергетику. Однако, по подсчетам Bloomberg, этого все еще недостаточно для спасения планеты от глобального потепления.

В 2021 году компании инвестировали 174 миллиарда долларов в «зеленые» технологии — на 1,8 процента больше, чем в первом полугодии 2020-го, но на семь процентов меньше, чем во втором.

Росту отрасли способствовал рекордный объем средств, привлеченных на публичных рынках. В первые шесть месяцев этого года с них поступило 28,2 миллиарда долларов — в пять раз больше, чем годом ранее.

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В солнечную энергетику в этом году инвестировали на девять процентов больше — рекордные 78,9 миллиарда долларов. Например, в Китае зимой на солнечные проекты направили 2,8 миллиардов долларов, а весной — 4,9 миллиарда долларов. Однако инвестиции в ветряную энергетику упали. В первой половине 2021 года на нее потратили на 30 процентов меньше, чем в 2020-м — 58 миллиардов долларов.

Аналитики считают, что небольшой рост говорит об устойчивости борющейся с изменением климата отрасли — особенно в условиях подскочивших цен на сырье, которые ударили по бюджету инвесторов. Тем не менее, усилий пока не хватает, чтобы в ближайшие десятилетия страны и компании смогли достичь целей по ограничению выбросов.

«В росте на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нет ничего особенного. Если мы хотим выйти на путь достижения глобального чистого нуля, необходимо немедленно ускорить финансирование», — заявил руководитель аналитического отдела Bloomberg Альберт Чунг.

У мира есть надежда — недавно мировые финансовые организации объединились для спасения планеты от главного антропогенного фактора глобального потепления. Британская страховая компания Prudential и Азиатский банк развития задумали выкупить и закрыть угольные компании в Азии, чтобы устранить огромный источник углеродных выбросов.