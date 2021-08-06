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Путин приехал в Челябинскую область

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Челябинск
Челябинск
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинскую область. О начале рабочей поездки сообщает РИА Новости.

Президент осмотрит пострадавшие от пожаров районы и проведет совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Также Путин планирует встретиться с губернатором Алексеем Текслером.

Кроме этого, в пятницу, 6 августа, у главы государства запланирована поездка в Башкирию для запуска завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс».

Ранее Путин поручил правительству до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. В план должны быть включены стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития страны.

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