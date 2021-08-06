Путин поручил продлить льготные кредиты на жилье

Президент России Владимир Путин поручил продлить возможность льготного кредитования на индивидуальные жилые дома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов», — говорится в сообщении. Срок — до 1 декабря.

В конце июня во время прямой линии президент объяснил рост цен на жилье инфляцией. «Резко поднялись цены на металл <...>. И все, что с этим связано, сразу начинает дорожать. Сейчас принимаются соответствующие решения по сдерживанию цен на основные товары, связанные со стройкой», — говорил он.

Ранее президент поручил продлить программу льготной ипотеки для семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Такие семьи смогут получить ипотечный заем под шесть процентов годовых до 31 декабря 2023 года.