В крупных городах России начало дешеветь жилье

В России впервые с прошлого года начало дешеветь жилье в крупных городах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет консалтинговой группы SRG.

Эксперты отметили небольшое снижение цен в июне по сравнению с маем. В частности, в Омске этот показатель составил 3,6 процента, в Нижнем Новгороде — 3,2 процента, в Казани почти 3 процента, в Самаре и Перми чуть более 2 процентов. При этом рост цен в течение последнего года в Омске и Нижнем Новгороде составил порядка 20 процентов.

Москва и Санкт-Петербург стали исключением, в этих городах продолжает отмечаться рост цен на недвижимость, однако в мае он составил менее процента — 0,05 и 0,2 процента соответственно.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал рост цен на жилье в России. По его словам, льготная ипотека, которую многие связывают с повышением стоимости недвижимости, все же сыграла положительную роль для экономики благодаря увеличению темпов строительства и количества ипотечных кредитов.