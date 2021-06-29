Ценам на жилье предсказали рост из-за вакцинации гастарбайтеров

Застройщики предсказывают рост цен на недвижимость из-за новых затрат на вакцинацию против коронавируса трудовых мигрантов в строительстве. О возможных потрясениях на рынке жилья рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в беседе с журналистами «Интерфакса».

Представитель девелопера предположил, что расходы на прививки гастарбайтерам лягут на плечи строительных компаний. В таком случае российским застройщикам придется потратить сотни миллионов рублей, что с большой вероятностью отразится на стоимости квадратного метра площади в новостройках по всей стране. Сдержать рост цен на недвижимость эксперт предлагает при помощи предоставления мигрантам бесплатного доступа к вакцинации против COVID-19.

В начале июня президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос платных прививок для иностранцев, которые приезжают в Россию на заработки. Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин ищет варианты сделать вакцинацию гастарбайтеров обязательным требованием для строительной отрасли, где в период коронавируса наблюдается дефицит рабочей силы. С источником финансирования новых мер власти пока не определились.

Вакцинацию трудовых мигрантов, которые работают в сфере услуг, 28 июня в тестовом режиме запустили в Москве. Прививку однокомпонентным «Спутником Лайт» иностранец может получить только по заявке работодателя и за его же счет. Стоимость процедуры — 1,3 тысячи рублей.