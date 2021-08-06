Глава МЧС России предрек увеличение количества стихийных бедствий

Количество и масштабы стихийных бедствий в России будут увеличиваться, предрек глава МЧС страны Евгений Зиничев. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, Зиничев предложил переработать правовой механизм переселения живущих в затапливаемых зонах. По его словам, необходимо ввести нужную компенсацию пострадавшим, а также мораторий на хозяйственное использование данных земель.

«Предлагается уже сейчас на уровне субъектов рассмотреть возможность введения моратория на хозяйственное использование земель, ежегодно подвергающихся подтоплению», — заявил Зиничев.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о сбоях в борьбе с паводками и пожарами во время рабочей поездки в Челябинскую область. Президент добавил, что несмотря на отработанную систему и нормативную базу в подобных ситуациях, каждый раз стихийные бедствия являются уникальными. Также он заявил, что у него есть вопросы к организации лесного хозяйства в регионе.