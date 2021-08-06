Названа еще одна причина грядущей климатической катастрофы

Ученые сообщили, что сокращения выбросов углеводорода в атмосферу недостаточно, чтобы предотвратить грядущую климатическую катастрофу. Миру необходимо как можно быстрее справиться с выделением другого парникового газа, метана, который также вызывает глобальное потепление, пишет The Guardian.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата 9 августа опубликует очередной доклад о климатическом кризисе и о том, как действия человека меняют планету. Одним из ключевых тезисов в нем станет предупреждение, что выбросы метана все больше влияют на перегрев планеты. Этот богатый углеродом газ вырабатывается на животноводческих фермах, скважинах сланцевого газа и объектах традиционной добычи нефти и газа.

Оказалось, что метан влияет на изменение температуры в десятки раз больше, чем углекислый газ — его «потенциал глобального потепления» (warming potential) более чем в 80 раз выше, чем у CO2. Однако в условиях атмосферы он менее долговечен и по истечении примерно десяти лет разлагается до углекислого газа.

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Президент Института управления и устойчивого развития Дурвуд Зельке утверждает, что сокращение выбросов метана, вероятно, является единственным способом предотвратить повышение температуры Земли на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если эта отметка все же будет достигнута, экстремальные погодные условия на планете увеличатся по частоте и масштабу распространения. Зельке считает, что мировым политикам следует принять к сведению выводы МГЭИК на Конференции ООН по изменению климата (Cop26), которая состоится в Глазго в ноябре.

Сокращение выбросов метана поможет компенсировать последствия постепенного отказа от угля, что является ключевой целью Cop26, ведь именно это ископаемое топливо привело к резкому увеличению вредных выбросов в атмосферу в последние годы. Однако его выделения имеют и обратный климатический эффект: частицы серы, которые производит уголь, отражают часть солнечного света, защищая Землю от дополнительного нагрева.

Если человечество перестанет использовать уголь, то за этим незамедлительно последует нарастание температуры Земли, однако такая мера будет полезна для планеты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ученые утверждают, что сокращение выбросов метана может это компенсировать.

«Изменение климата похоже на марафон — нам нужно оставаться в гонке. Сокращение выбросов углекислого газа не приведет к понижению температуры в ближайшие 10 лет, а после этого наша способность справляться с изменением климата будет настолько серьезно подорвана, что мы не сможем продолжать работу. Сокращение выбросов метана дает нам время», — комментирует ситуацию Дурвуд Зельке.

Данные со спутников показывают, что часть основных источников метана — это российские нефтяные и газовые скважины. Современные технологии позволяют практически полностью исключить утечки или случайные выбросы метана при бурении газовых скважин. Несмотря на то что Россия подписала Парижское климатическое соглашение 2015 года, в стране приложили мало усилий для сокращения вредных выделений газов. Россия имеет одну из самых негерметичных инфраструктур по добыче углеводородного сырья.

Бывший советник президента Билла Клинтона по климату, ныне работающий в Институте прогрессивной политики в Вашингтоне, Пол Бледсо рассказывает, что сегодня более 40 процентов газа, выработанного в Евросоюзе, составляет тяжелый метан из России. Дурвуд Зельке призвал правительства заключить новую сделку, наряду с Парижским соглашением, которая будет касаться метана.

Кроме того, этот парниковый газ также образуется при таянии вечной мерзлоты, и эксперты опасаются, что жара в Сибири увеличит его выделение. Однако пока ученые убеждены, что до крупномасштабных выбросов от таяния вечной мерзлоты еще далеко, а с выбросами метана в сельском хозяйстве и промышленности необходимо бороться уже сегодня.