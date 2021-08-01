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Ученые предупредили об ухудшении «жизненно важных функций» Земли

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Фото: Peter Nicholls / Reuters

Ученые из Орегонского университета заявили о неизбежных климатических изменениях и предупредили об ухудшении «жизненно важных функций» Земли. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В основу исследования легли данные о вырубке лесов, выбросах парниковых газов и толщине ледников. Выяснилось, что 18 из 31 жизненно важных функций планеты ухудшились до рекордных значений. Как утверждают ученые, главной причиной кризиса стала чрезмерная эксплуатация Земли.

Они отметили «беспрецедентный всплеск» стихийных бедствий, связанных с климатом. В частности, несмотря на снижение уровня загрязнения из-за пандемии COVID-19, уровень углекислого газа и метана в атмосфере Земли достигли рекордных значений в 2021 году. Кроме того, у Гренландии и Антарктиды зафиксировали рекордно низкий уровень ледяной массы, а скорость таяния ледников увеличилась на 31 процент по сравнению с показателями 15-летней давности.

По мнению ученых, сейчас наша планета претерпевает переломный момент. В качестве решения проблемы они призвали отказаться от ископаемого топлива, сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, заняться восстановлением экосистем, перейти на растительную диету и добиться стабилизации численности населения. Помимо этого исследователи рекомендовали включить вопросы изменения климата в школьные программы во всем мире.

Ранее мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) призвал Великобританию стать лидером в предотвращении климатической катастрофы. Он отметил, что будущее окружающей среды и планеты в целом «висит на волоске».

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