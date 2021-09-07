В Красноярском крае открыли крупные двухдневные арктические учения

Двухдневные учения по отработке ликвидации ЧС стартовали в Арктической зоне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «Интерфакс».

«7 сентября в Дудинке (Красноярский край) глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. В них задействованы семь регионов — от Мурманской области до Чукотского автономного округа», — уточнили в ведомстве.

В арктических условиях отработают 12 сценариев ликвидации возможных ЧС, а также решат около 100 опытно-исследовательских задач. В пресс-службе добавили, что в рамках учений будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий.

Как отметил Зиничев, в Арктике такого рода мероприятия проводятся в первый раз, тем не менее ситуации, которые отрабатываются, являются характерными для региона.

Ранее крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО в Арктике начал Северный флот. Во время тренировок военные перебросили силы на аэродромы оперативного базирования в Арктике и нарастили системы противовоздушной обороны на арктическом направлении.