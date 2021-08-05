МЧС впервые проведет масштабные учения в Арктике

МЧС впервые проведет масштабные учения в Арктической зоне России. Об этом сообщается на странице управления ведомства по Санкт-Петербургу во «ВКонтакте».

«Учения пройдут 7-8 сентября одновременно в семи субъектах России: Архангельской и Мурманской областях, республиках Коми и Саха (Якутия), Красноярском крае, Ненецком и Чукотском автономных округах», — говорится в сообщении.

В МЧС пояснили, что учения будут направлены на совершенствование защиты Арктики в случае чрезвычайных ситуаций.

В них будут задействованы спасатели и научно-исследовательские и образовательные организации МЧС России. Самые масштабные сценарии тренировки планируется разыграть в Норильске и Дудинке.

Ранее крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО в Арктике начал Северный флот. Во время тренировок военные перебросили силы на аэродромы оперативного базирования в Арктике и нарастили системы противовоздушной обороны на арктическом направлении.