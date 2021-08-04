Ученые впервые классифицировали большинство населенных пунктов Арктики

Российские ученые впервые классифицировали типы населенных пунктов в Арктике. Типология позволит оценить перспективы

социально-экономического развития, а также сильные и слабые стороны большей части населенных пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба географического факультета МГУ имени Ломоносова, передает ТАСС.

Уточняется, что исследователи выделили разные типы населенных пунктов Арктики с численностью населения свыше 500 человек.

«Кроме того, в рамках нового подхода ученые впервые проанализировали особенности размещения населенных пунктов относительно мест добычи полезных ископаемых. Это позволило оценить потенциал развития добывающей промышленности и сопутствующих услуг на территории вокруг каждого населенного пункта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно результатам исследования, специалисты выделили восемь типов арктических населенных пунктов. Среди них арктические столицы (Архангельск, Мурманск, Норильск), арктические субцентры (Анадырь, Апатиты, Воркута, Надым, Салехард и другие), населенные пункты субпериферии (Беломорск, Дудинка, Кандалакша, Ковдор, Мончегорск, Нарьян-Мар, Уренгой и другие), а также населенные пункты привилегированной периферии (Видяево, Кировск, Никель, Онега, Печенга, Североморск и другие).

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа вступило в силу расширение программы «Дальневосточного гектара». Так, жители Ямала могут бесплатно получить до одного гектара земли в Арктике. Отмечается, что у будущих владельцев земли будет пять лет на то, чтобы создать на нем свое хозяйство или бизнес.