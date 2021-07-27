Автор прославившегося на весь мир снимка Русского Севера раскрыла секрет успеха

Россиянка Татьяна Мерзлякова, которая вошла в число победителей конкурса фотографий, сделанных с помощью смартфонов iPhone, раскрыла секрет успеха. О своем прославившемся на весь мире снимке Русского Севера она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам россиянки, снимок был сделан в Териберке в пяти-десяти метрах от берега Баренцева моря. Она сидела в кафе и услышала крики — так люди восхищались северным сиянием. Россиянка отметила, что когда северное сияние появляется, — надо действовать быстро.

«Я быстро прикинула, что у моей подруги есть такой "космический" комбинезон, на берегу моря стоит лавочка, а происходит все это на фоне красивейшего северного сияния», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

Она добавила, что с собой у нее не было камеры и штатива. Чтобы сделать снимок, девушка легла на снег, выставила максимальную выдержку на своем iPhone и задержала дыхание для статичности кадра.

«Мне очень повезло, что снимок получился при таком освещении и в таком месте. Конечно, на фото есть небольшие шумы, но все же я смогла поймать самый пик северного сияния», — заявила россиянка.

По ее словам, в Териберку она поехала после просмотра фильма «Левиафан». Кроме того, она часто видела снимки из этого населенного пункта.

Ранее основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев рассказал, что в России создадут движение «Чистая Арктика» для сохранения дикой природы и уборки северных территорий. Он отметил, что идея создать новое движение принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову. Он наблюдает за Арктикой много лет и видит необходимость сохранения дикой природы Севера.