В самом восточном городе России прошел первый арктический полумарафон

В столице Чукотки прошел первый полумарафон «Бегу по Арктике». Об этом сообщает информационное агентство «Чукотка».

На старт 24 июля в самом восточном городе России Анадырь вышли 26 человек: 19 мужчин и 7 женщин в возрасте от 18 до 63 лет. Дистанция полумарафона составила 21 километр 100 метров. На протяжении всего пути участников сопровождали вездеходы квадроциклы. Забег усложняли погодные условия: дождь и ветер, однако к финишу пришли все спортсмены.

Лучший результат показал Александр Кудрявцев, он пробежал полумарафон за один час 41 минуту. Вне зачета участвовал 15-летний спортсмен, он уступил лидеру забега всего пять минут.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области пройдет самый северный в мире веломарафон «Муста-Тунтури». Он состоится в четвертый раз. Участники заезда проедут дистанции длинной в 110, 55 и 25 километров вдоль полуострова Средний через перевал Муста-Тунури.