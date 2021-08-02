Ученые в Арктике надели спутниковые ошейники на плывущих оленей

На Таймыре ученые надели ошейники со спутниковыми радиомаяками на плывущих оленей, чтобы проследить путь их миграции. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, передает ТАСС.

«Мечение осуществлялось во время переправы животных через реку, с лодки, при помощи специального устройства, удерживающего оленя, с установкой на него ошейника. Сейчас методика установки спутниковых радиомаяков отработана достаточно хорошо, что позволяет быстро и надежно метить ошейниками оленей с причинением им наименьшего беспокойства», — рассказал замдиректора «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» Михаил Бондарь.

По его словам, во Всемирный фонд дикой природы России в этом году передано десять спутниковых ошейников «Квазар». Они лучше предыдущих моделей тем, что работают дольше и показывают более точное местоположение оленей в Арктике. Бондарь отметил, что это позволяет нечасто устанавливать новое оборудование и не беспокоить животных.

В фонде пояснили, что спутниковые ошейники помогают следить за поведением особей, а также искать места их скопления во время пересчета их численности. Именно благодаря радиомаякам ученые выяснили, что у самок произошел отел. Животные несколько дней находились примерно в одном месте, что свидетельствует о появлении у них новорожденных.

Ранее побережье острова Белл в Арктике впервые обследовали на наличие микропластика. Кроме того, ученые выяснили, что на Карском побережье находится в десять раз меньше антропогенного мусора, чем на баренцевоморском.