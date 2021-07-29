Якутские ученые разработали средства для облегчения работы на севере

Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), который является главным поставщиком наукоемких проектов и кадров для ИТ-отрасли, разработали «умный» браслет — «Температурный контроль». Устройство может отслеживать людей с высокой температурой на производстве, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Уточняется, что разработку использовали для входного и круглосуточного контроля температуры тела работников, пациентов и студентов. По словам резидента OREH СВФУ, директора «Группы развития Интернета вещей» Василия Егорова, система не просто измеряет температуру, но и определяет местонахождение человека с повышенной температурой.

«Комплекс состоит из персональных устройств в виде браслета, шлюзов, сервера и программного обеспечения», — отметил Егоров.

Известно, что разработчики из центра «Future Skills: NEFU» при университете создали экипировку для работ в суровых северных условиях. Она идет в связке с комплексным пассивным экзоскелетом с утепленным костюмом из новых материалов и силовой частью активного экзоскелета в виде «третьей» руки. Это средство позволяет работать в промышленных отраслях и условиях с температурой ниже 45 градусов при сильном ветре.

Ранее якутские исследователи нашли формулу для разработки антибактериального туалетного мыла с содержанием экстрактов полыни и ползучего тимьяна. В настоящее время ученые планируют создать мыло со стружкой из мамонтовой кости.