Ученые получили новые данные о «морских единорогах» в Арктике

Вторая научно-исследовательская экспедиция привезла новые данные о популяции «морских единорогов» в Арктике. Так называют редких млекопитающих — нарвалов, которые занесены в Красную книгу. Об этом сообщает организатор экспедиции «Газпром нефть».

Смешанные стаи этих животных и белух обнаружили в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. По результатам экспедиции выяснилось, что акватория архипелага важна для их популяции, так как является местом сезонного обитания нарвалов.

«Сроки научных полевых работ в акватории Земли Франца-Иосифа были крайне сжатыми. Тем не менее нам удалось встретить животных там же, где в 2019 году, — вблизи острова Джексона», — рассказала руководитель экспедиции, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Ольга Шпак.

Ранее сообщалось, что якутские ученые взялись за разработку мыла со стружкой из мамонтовой кости. Также они нашли формулу для разработки антибактериального туалетного мыла с содержанием экстрактов полыни и ползучего тимьяна.