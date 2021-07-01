Якутские ученые разработают мыло со стружкой из мамонтовой кости

Якутские ученые нашли формулу для разработки антибактериального туалетного мыла с содержанием экстрактов полыни и ползучего тимьяна. В настоящее время исследователи планируют создать мыло со стружкой из мамонтовой кости.

На данный момент на рынке нет мыла, которое содержит экстракт якутской полыни.

«Мы создали мыла, обладающие антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, которые снижают риски возникновения негативных дерматологических проявлений», — отметил директор Арктического инновационного центра СВФУ Иван Троев.

Он рассказал, что в рамках Арктического инновационного центра откроют опытно-конструкторский бизнес-инкубатор, где студенты и молодые исследователи смогут создавать и тестировать свои разработки. По словам Троева, технология станет основой для одного из первых продуктов площадки. Кроме того, в скором времени патенты монетизируют.

Ранее российские ученые планируют выяснить источники загрязнения морей Арктики в акватории Мурманской области. Отмечается, что исследования пройдут при поддержке специалистов из Финляндии и Швеции.