Россия
 
Последние новости
У Берлускони обнаружили сердечную аритмию
Объявлены сроки совещания с Путиным по климату
Путин направил телеграмму после гибели Зиничева
Россиянка обнаружила видеокамеру в туалете московского торгового центра 
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Подмосковье
В Китае встречу G7 по Афганистану назвали «заседанием ради заседания»
Кадыров рассказал о гибели главы МЧС Зиничева
Модели массово обвинили известного бизнесмена в сексуальных домогательствах
Вместе с Зиничевым погиб оператор съемочной группы МЧС
Новости партнеров
Прослушать новость

Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева

Симоньян: глава МЧС Зиничев погиб, спасая сорвавшегося с выступа оператора
Перейти в «Мою Ленту»

Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший на учениях в Красноярском крае, пытался спасти оператора, который упал с края выступа. Об этом рассказала главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, Зиничев разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора. Симоньян подчеркнула, что это видели много людей.

О гибели главы МЧС уже доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

8 сентября стало известно, что Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края в возрасте 55 лет. Как сообщили в МЧС, глава ведомства погиб «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека». Зиничев занимал пост главы МЧС с мая 2018 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путину доложили о гибели главы МЧС
Глава МЧС России погиб на учениях
Путин присвоил главе МЧС звание генерала армии