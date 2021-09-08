Россия
 
Последние новости
В МЧС подтвердили гибель с Зиничевым известного кинорежиссера
Помощник российского прокурора получил взятку за свое бездействие
Известный певец продаст квартиру в Москве и поужинает с покупателем
Верховная Рада провалила голосование о статусе главного союзника США
Лукашенко предложил отказаться от приема обратно нелегалов из ЕС
Нурмагомедов ответил на обвинения в провале взвешивания перед боем с Гейджи
Силуанов заявил о готовности России дать денег Белоруссии
Певице Глюкозе на два дня отшибло память после таблетки от Лолиты
Казахстанский бизнесмен отказался отдавать России «Буран»
Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева
Новости партнеров
Прослушать новость

Кадыров рассказал о гибели главы МЧС Зиничева

Глава Чечни Кадыров: руководитель МЧС Зиничев погиб, спасая человеческую жизнь
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, в ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций Зиничев наблюдал за происходящим на краю выступа. «Рядом находившийся оператор поскользнулся и сорвался в воду. Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень», — сообщил он.

Кадыров отметил, что поступок Зиничева был героическим и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

О гибели главы МЧС на учениях в Норильске сообщили в ведомстве. Главред RT Маргарита Симоньян уточнила, что Зиничев пытался спасти оператора, который упал с края выступа. Сотрудник съемочной группы тоже погиб.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вместе с Зиничевым погиб оператор съемочной группы МЧС
Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева
Глава МЧС России погиб на учениях