Кадыров рассказал о гибели главы МЧС Зиничева

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, в ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций Зиничев наблюдал за происходящим на краю выступа. «Рядом находившийся оператор поскользнулся и сорвался в воду. Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень», — сообщил он.

Кадыров отметил, что поступок Зиничева был героическим и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

О гибели главы МЧС на учениях в Норильске сообщили в ведомстве. Главред RT Маргарита Симоньян уточнила, что Зиничев пытался спасти оператора, который упал с края выступа. Сотрудник съемочной группы тоже погиб.