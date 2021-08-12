Россия
 
Последние новости
В Москве автомобиль влетел в толпу людей на автобусной остановке 
ОАЭ вернут статус любимого курорта богачей после открытия Египта
Ценам на золото пообещали дальнейший обвал
Шойгу прилетел в Китай
Власти Москвы помогут восстановить уникальные монастырские фрески 
Раскрыты новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
Женщина вышла замуж за осужденного за убийство ее брата
Названы провалившие программу льготной ипотеки регионы
Описано положение украинской легкоатлетки после фото с Ласицкене
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава МЧС оценил ситуацию с пожарами в Якутии

Перейти в «Мою Ленту»
Глава МЧС Евгений Зиничев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым оценили с воздуха положение дел с лесными пожарами на территории Горного района, где складывается наиболее сложная ситуация, и провели совещание на эту тему. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МЧС России.

«Пожарам, которые находятся вблизи населенных пунктов, нужно уделять особое внимание. Продолжать держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Защита населения — наша основная задача», — заявил Зиничев на совещании, которое состоялось после облета территории с воздуха.

Зиничев и Николаев оценили обстановку вблизи населенных пунктов Орто-Сурт, Ерт, Кептин и Асым, на расстоянии от 5 до 15 километров от которых есть очаги пожаров. Уточняется, что сейчас угрозы населению и объектам экономики нет.

Также они посетили село Бясь-Кюель, пострадавшее от лесного пожара. В настоящий момент эвакуированные жители находятся в пунктах временного проживания — в школе и пришкольном интернате, а также у родственников.

По итогам совещания министр отметил, что координация работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах региона возложена президентом на МЧС России.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был введен режим чрезвычайной ситуации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава МЧС допустил появление дыма от якутских пожаров в Москве
Воздух в Якутске оказался загрязнен в 20 раз выше нормы
В Якутии ввели режим ЧС из-за угрожающих людям пожаров