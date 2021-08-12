Глава МЧС оценил ситуацию с пожарами в Якутии

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым оценили с воздуха положение дел с лесными пожарами на территории Горного района, где складывается наиболее сложная ситуация, и провели совещание на эту тему. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МЧС России.

«Пожарам, которые находятся вблизи населенных пунктов, нужно уделять особое внимание. Продолжать держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Защита населения — наша основная задача», — заявил Зиничев на совещании, которое состоялось после облета территории с воздуха.

Зиничев и Николаев оценили обстановку вблизи населенных пунктов Орто-Сурт, Ерт, Кептин и Асым, на расстоянии от 5 до 15 километров от которых есть очаги пожаров. Уточняется, что сейчас угрозы населению и объектам экономики нет.

Также они посетили село Бясь-Кюель, пострадавшее от лесного пожара. В настоящий момент эвакуированные жители находятся в пунктах временного проживания — в школе и пришкольном интернате, а также у родственников.

По итогам совещания министр отметил, что координация работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах региона возложена президентом на МЧС России.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был введен режим чрезвычайной ситуации.