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Глава МЧС допустил появление дыма от якутских пожаров в Москве

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Глава МЧС Зиничев допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии дойдет до Москвы

Дым от лесных пожаров, которые произошли в Якутии, дойдет до Москвы. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, слова которого приводит Telegram-канал 14News.

«Дойдет, если не потушим», — ответил Зиничев на вопрос журналиста.

Ранее стало известно, что дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. Как заявили в министерстве экологии региона, на Урале дымка из-за лесных пожаров начнет спадать. В ведомстве добавили, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не было обнаружено.

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