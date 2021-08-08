Дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса

NASA показало спутниковый снимок востока России, на котором большая часть территории скрыта дымом от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, сообщается на сайте американского космического агентства.

Отмечается, что густой дым скрыл из вида спутника большую часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север.

Также в агентстве сообщили, что на этой неделе дым от пожаров достиг Северного полюса, преодолев расстояние примерно в 3000 километров. По данным NASA, это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.

Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Якутии накрыл ряд районов Павлодарской области Казахстана. В самой Якутии огонь подступает к населенным пунктам.

Масштабные пожары на востоке страны начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах режим был введен чрезвычайной ситуации.